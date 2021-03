Calcio, l’Italia pareggia per 0-0 contro la Spagna nel secondo match degli Europei Under 21 (Di domenica 28 marzo 2021) l’Italia e la Spagna pareggiano per 0-0 nella seconda giornata del Gruppo B degli Europei Under 21 di Calcio e, in virtù del pareggio per 1-1 tra Slovenia e Repubblica Ceca, tutto rimane ancora aperto in chiave qualificazione ai quarti. Spagna in testa con 4 punti, Repubblica Ceca ed Italia a 2, Slovenia a 1. Nel primo tempo le squadre si studiano a lungo, e non si registrano occasioni degne di nota. L’unico sussulto della frazione, però, è azzurro: Frattesi al 31? addomestica la palla al limite e calcia sotto la traversa. Fernandez però si fa trovare pronto e devia sul montante. Nella ripresa l’Italia reclama un rigore al 51? per fallo su Pobega, ma l’arbitro lascia proseguire. Col passare dei minuti, nonostante i cambi, la ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021)e lano per 0-0 nella seconda giornata del Gruppo B21 die, in virtù del pareggio per 1-1 tra Slovenia e Repubblica Ceca, tutto rimane ancora aperto in chiave qualificazione ai quarti.in testa con 4 punti, Repubblica Ceca ed Italia a 2, Slovenia a 1. Nel primo tempo le squadre si studiano a lungo, e non si registrano occasioni degne di nota. L’unico sussulto della frazione, però, è azzurro: Frattesi al 31? addomestica la palla al limite e calcia sotto la traversa. Fernandez però si fa trovare pronto e devia sul montante. Nella ripresareclama un rigore al 51? per fallo su Pobega, ma l’arbitro lascia proseguire. Col passare dei minuti, nonostante i cambi, la ...

