Ufficiale: l’ex Spezia Juande torna in Australia. Ha firmato con l’Adelaide United (Di sabato 27 marzo 2021) Juan de Dios Prados “Juande” torna in Australia. Il centrocampista spagnolo, con un passato anche allo Spezia, ha firmato con l’Adelaide United. Ecco l’annuncio: One day, we'll announce him… Read more: https://t.co/ADFGvF80WI pic.twitter.com/OrIMwKXg5U — Adelaide United (@AdelaideUnited) March 25, 2021 Foto: Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) Juan de Dios Prados “in. Il centrocampista spagnolo, con un passato anche allo, hacon. Ecco l’annuncio: One day, we'll announce him… Read more: https://t.co/ADFGvF80WI pic.twitter.com/OrIMwKXg5U — Adelaide(@Adelaide) March 25, 2021 Foto: Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SpazioInter : UFFICIALE: Eder al São Paulo. L'attaccante raggiunge il suo ex compagno nerazzurro Miranda - - sportli26181512 : San Paolo, preso Eder: è ufficiale. Sarà allenato da Crespo. Le news di calciomercato: L’attaccante, ex Samp e Inte… - Pall_Gonfiato : L'ex #Inter torna in patria - FiorentinaUno : EX-OBIETTIVO, San Paolo: ufficiale l'ingaggio di Eder - - CalcioPillole : #Eder raggiunge Crespo, è ufficiale la firma con il San Paolo - CIP Eder riparte dal San Paolo in Brasile, dove t… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale l’ex La lettera di Fabrizio Corona in diretta tv: “Sono pronto a morire per i miei diritti” Fanpage.it