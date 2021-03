Triestina | altri due positivi nel gruppo squadra Il comunicato

(Di venerdì 26 marzo 2021) U.S.Calcio 1918 comunica che in seguito al ciclo di tamponi eseguiti nella mattinata di oggi, sono state riscontrate due ulteriorità al Covid-19 nel, nello specifico un calciatore e un membro dello staff tecnico. I tesseratisono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La Società ha attivato d’intesa con le autorità sanitarie tutte le procedure previste dal protocollo Figc ed effettuerà un ulteriore giro di tamponi nella giornata di domenica 28 marzo. Foto: Logosito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Trieste, venerdì 26 marzo 2021 – U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che in seguito al ciclo di tamponi eseguiti nella mattinata di oggi, sono state riscontrate due ulteriori positività al Covid-19 ne ...