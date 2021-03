Advertising

anteprima24 : ** #Rapina finisce nel sangue: #Morti due #Rapinatori ** - gruppormb : Nel nostro GR #Catania #rapina -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina finisce

ilmattino.it

Un tentativo diin tragedia: due morti sull'asfalto. Un'auto, in via Consolare Campana , alla periferia di Marano, avrebbe speronato uno scooter su cui viaggiavano due uomini. Secondo le prime ...... presso il Tribunale ordinario di Lecco, per unaaggravata commessa nel novembre del 2006, a Cernusco Lombardone, in un Blockbuster. Il 44enne è stato quindi accompagnato in carcere a Monza, ...MARANO – Un tentativo di rapina finito in tragedia. E’ successo questa sera a Marano dove i due malviventi sono stati uccisi da un uomo che tentavano di rapinare. Il duplice omicidio in via Consolare ...Napoli – Due rapinatori morti nel corso di un tentativo di rapina in via Consolare Campana, alla periferia di Marano. Un uomo, probabilmente la vittima della rapina, avrebbe speronato uno scooter su c ...