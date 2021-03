Ora legale | quando spostare le lancette | dormiremo un' ora in meno | ma con più luce

Advertising

repubblica : Domenica torna l'ora legale e potrebbe essere l'ultima. Anche se l'Italia non vuole - Adnkronos : Ora legale, primavera e maniche corte. E a #Pasqua che tempo farà? - lorepregliasco : Cose importanti: il ritorno imminente dell'ora legale - BLIND_DATA24 : RT @chruggeriTg2: Ancora troppi cani alla catena, in molte regioni italiane è legale tenerli - ADM_assdemxmi : RT @Adnkronos: Ora legale, primavera e maniche corte. E a #Pasqua che tempo farà? -

Ultime Notizie dalla rete : Ora legale

, lancette avanti nella notte tra sabato e domenica prossimi. Con la primavera ormai iniziata, torna anche l': sabato sera 27 marzo, alle 2 di notte, le lancette andranno spostate ...... in particolare di Marco D'Abbruzzi, Responsabiledi I. D. E. A., nonché autore e lettore, ... ma attendiamo il ritorno di tempi migliori - guarda avanti D'Abbruzzi - Fare poco e bene perha ...Sarà un weekend delle Palme nuvoloso e con qualche pioggia al Nord, anche se non mancheranno le schiarite, mentre il resto dell’Italia avrà sole prevalente. Le temperature potranno superare in molte c ...Ma saranno chieste altre modifiche di lieve entità al progetto. I lavori subiranno ritardi: determinante il parere di Tagetik ...