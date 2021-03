Milano, massacrato di botte da un padre e un figlio perché ha fatto un selfie con la ex del ragazzo (Di venerdì 26 marzo 2021) Lo hanno picchiato a mani nude ma così forte da spaccargli la teca cranica, rendendo necessario un delicato intervento al cervello concluso con l'applicazione di viti in titanio. La colpa della ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 marzo 2021) Lo hanno picchiato a mani nude ma così forte da spaccargli la teca cranica, rendendo necessario un delicato intervento al cervello concluso con l'applicazione di viti in titanio. La colpa della ...

