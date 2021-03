Miami | Musetti passa al secondo turno Out Fabbiano

Advertising

WeAreTennisITA : Musetti supera il debutto a Miami ?????? Gioca bene Lorenzo e batte l'americano Michael Mmoh ottenendo la prima vitto… - giornaleradiofm : Tennis: Miami; Musetti passa turno, oggi esordio di Sinner: (ANSA) - ROMA, 26 MAR - Buona la prima per Lorenzo Muse… - acarlevaro : RT @RicciulliEnrico: #Tennis, #MiamiOpen, #Musetti regola con un doppio 6-4 l'americano Mmoh e parte bene nel primo Masters 1000 della stag… - Bertolca10 : A Miami, Lorenzo #Musetti passa il primo turno contro l'americano Mmoh con un doppio 4-6. Fuori invece Fabbiano contro Bedene. #ATPMiami - RaiSport : ?? #AtpMiami: #Musetti al secondo turno Niente da fare invece per #Fabbiano, #Travaglia, #Cocciaretto e #Giorgi ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Miami Musetti

(STATI UNITI) - Lorenzosupera il primo turno del "Open ", primo ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.299.205 dollari che si sta disputando - combined con il ...Lorenzobatte Mmoh con un 6 - 4 6 - 4: ora gli tocca Benoit Paire. Una settimana fa, lo show ad Acapulco. Tutte le curiosità sull'azzurro emergenteLorenzo Musetti continua a stupire e dopo la semifinale all’Atp 500 di Acapulco l’azzurro, entrato nel main draw del Masters 1000 di Miami, ha vinto il suo match di primo turno contro Michaeal Mmoh ...Buona la prima per Lorenzo Musetti al torneo Miami Open, primo Masters 1000 stagionale. Nella notte italiana il 19enne talento del tennis azzurro, numero 94 del mondo, ha battuto per 6-4 6-4, in un'or ...