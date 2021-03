Mario Draghi e l’inganno delle cause farmaceutiche: l’Europa non può chiudere un occhio (Di venerdì 26 marzo 2021) Mario Draghi ha partecipato in videoconferenza al Consiglio europeo. Il premier ha lamentato l’atteggiamento dell’Europa nei confronti delle case farmaceutiche. Gli Stati, secondo Mario Draghi, non possono restare inermi di fronte agli impegni non onorati dalle aziende farmaceutiche sui vaccini anti-Covid: “I cittadini europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune case farmaceutiche”, avrebbe detto agli altri leader, a quanto riportano fonti europee. D’altro canto, le case farmaceutiche hanno il coltello dalla parte del manico, senza di loro non è possibile uscire dall’emergenza Covid. L’Ue dal canto suo però non dovrebbe lasciarsi sfuggire la situazione di mano ricordando che una pandemia non deve ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 marzo 2021)ha partecipato in videoconferenza al Consiglio europeo. Il premier ha lamentato l’atteggiamento delnei confronticase. Gli Stati, secondo, non possono restare inermi di fronte agli impegni non onorati dalle aziendesui vaccini anti-Covid: “I cittadini europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune case”, avrebbe detto agli altri leader, a quanto riportano fonti europee. D’altro canto, le casehanno il coltello dalla parte del manico, senza di loro non è possibile uscire dall’emergenza Covid. L’Ue dal canto suo però non dovrebbe lasciarsi sfuggire la situazione di mano ricordando che una pandemia non deve ...

borghi_claudio : Qui siamo MOLTO MOLTO MOLTO avanti nella presa di coscienza. 'Il mercato unico non ha risposto nè alle disuguaglian… - lucianonobili : Della replica a braccio di Mario #Draghi colpisce la chiarezza, la tranquillità, l’assenza di qualsiasi reticenza,… - LegaSalvini : Claudio #Borghi: “«Il mercato unico non ha risposto né alle disuguaglianze né alla disoccupazione. È lo Stato che d… - MohssenAzizi : Il premier italiano Mario Draghi ha bisogno di un nuovo programma di stimolo entro poche settimane per finanziare c… - sfc_it : RT @CarloBonomi_: Mario Draghi è persona seria, competente, autorevole, che sta dimostrando molto pragmatismo. Al governo abbiamo chiesto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi L'inutile Vertice europeo certifica ritardi ed errori di Bruxelles sui vaccini Il vertice di ieri in teleconferenza si è infatti chiuso con un nulla di fatto operativo se non con la richiesta di Mario Draghi, l'unico che almeno prova a fare la voce grossa, di "essere più severi ...

Covid, attesa per i dati del monitoraggio: il Lazio spera nell'arancione 26 mar 09:26 Cabina di regia del governo anticipata alle 12 La cabina di regia del premier Mario Draghi con i ministri sul prossimo decreto Covid è anticipata alle 12. Lo si apprende da fonti ...

Cosa pensano Gianni Letta e Maria Cannata di Mario Draghi Policymakermag Dai ristoranti alla movida, che cosa potrebbe cambiare dopo Pasqua Sono ore di confronto all’interno della maggioranza tra aperturisti e rigoristi. Cabina di regia con Draghi e le forze che sostengono l’esecutivo: il premier dovrà trovare una sintesi. Il via libera a ...

Vaccini, regioni su piede di guerra: altolà del governo. Ma esplode l'ira dei presidenti Vaccini Covid, Regioni sul piede di guerra. La stoccata di Mario Draghi alle Camere mercoledì scorso non è piaciuta ai governatori, tanto che i presidenti - in conferenza Stato-Regioni - hanno ...

