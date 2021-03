Maria Raco | Prova Coraggio Ciao Darwin Belli vs Brutti | “Che paura”

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 26 marzo 2021)torna protagonista asu Canale 5 con la replica della puntatavs. La ragazza ci ha raccontato la sua avventura.vsLa ragazza di Ardore, classe 1992, ha conquistato il pubblico per la sua semplicità con molti che si sono chiesti il motivo per cui partecipasse nella squadra dei. Simpatica e intelligente è stata protagonista di uno dei classici attimi di terrore del programma, quello della “di”. Trascinata da cavalli in terra, attraverso un percorso di fuoco, di sicuro ha vissuto emozioni forti. ...