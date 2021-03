Lucio Presta | chi è l’agente televisivo e marito di Paola Perego

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 marzo 2021)è nato il 14 febbraio del 1960 a Cosenza ed è conosciuto nel mondo dello spettacolo per essere uno tra i più potenti manager dei Vip. Ma la sua carriera inizia da ragazzo, quando come ballerino. Partecipa infatti a ben 5 edizioni di Fantastico, salvo poi intuire che quella non era la sua strada e decidere pertanto di virare su quella di manager dei Vip. La fortunata intuizione ha preso corpo dopo l’incontro con Mario Maffucci, ai tempi un pezzo grosso in Rai. E’ nata così la sua agenzia di spettacolo che si chiama “Arcobaleno Tre“. Tra i tanti personaggi che si sono affidati all’agenzia ditroviamo i nomi di: Paolo Bonolis, Elisabetta Canalis, Amadeus, Ezio Greggio. Come pure Antonella Clerici, Nancy Brilli, Elena Santarelli e tanti altri....