LIVE Sinner-Gaston 6-2 3-2, Masters1000 Miami in DIRETTA: Gaston più incisivo sul suo servizio (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Fuori il rovescio dell’azzurro. Altro errore per lui. 0-15 Sinner manda in rete lo schiaffo di dritto. GAME Gaston, 3-2. Fuori il recupero di Sinner sulla palla corta avversaria. 40-15 Gaston tiene bassa la palla, rovescio di Sinner in rete. 30-15 Due buone prime di servizio per il francese. 0-15 In rete la palla corta di Gaston. GAME Sinner, 3-1. Ennesimo errore del francese. 40-30 Buona risposta di Gaston, Sinner stecca. 40-15 Terzo punto consecutivo per l’azzurro, due palle del 3-1. 30-15 Dritto angolatissimo di Sinner, ingestibile per ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Fuori il rovescio dell’azzurro. Altro errore per lui. 0-15manda in rete lo schiaffo di dritto. GAME, 3-2. Fuori il recupero disulla palla corta avversaria. 40-15tiene bassa la palla, rovescio diin rete. 30-15 Due buone prime diper il francese. 0-15 In rete la palla corta di. GAME, 3-1. Ennesimo errore del francese. 40-30 Buona risposta distecca. 40-15 Terzo punto consecutivo per l’azzurro, due palle del 3-1. 30-15 Dritto angolatissimo di, ingestibile per ...

