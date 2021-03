F1, previsioni meteo GP Bahrain: possibile tempesta di sabbia! Raffiche di vento a 50 km/h! (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Mondiale F1 2021 ha preso il via con le prove libere del GP del Bahrain. Si preannuncia un fine settimana scoppiettante sul circuito del Sakhir, ma a condizionare l’evento potrebbe essere il meteo. Ovviamente non stiamo parlando di pioggia, visto che a queste latitudini è un evento molto raro durante l’anno, ma di un altro tipo di perturbazione: il vento. Si parla di Raffiche molto intense tra sabato e domenica, le quali alzerebbero anche la sabbia (siamo nel deserto) e complicherebbero così la vita ai piloti e alle monoposto. Le previsioni meto iniziali parlavano di Raffiche di addirittura 72 km/h, ma l’intensità si è progressivamente abbassata e ora si prevedono folate a circa 50 km/h, ma costanti durante lo svolgimento della gara di domenica. Per ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Mondiale F1 2021 ha preso il via con le prove libere del GP del. Si preannuncia un fine settimana scoppiettante sul circuito del Sakhir, ma a condizionare l’epotrebbe essere il. Ovviamente non stiamo parlando di pioggia, visto che a queste latitudini è un emolto raro durante l’anno, ma di un altro tipo di perturbazione: il. Si parla dimolto intense tra sabato e domenica, le quali alzerebbero anche la sabbia (siamo nel deserto) e complicherebbero così la vita ai piloti e alle monoposto. Lemeto iniziali parlavano didi addirittura 72 km/h, ma l’intensità si è progressivamente abbassata e ora si prevedono folate a circa 50 km/h, ma costanti durante lo svolgimento della gara di domenica. Per ...

