F1 GP Bahrain 2021, prove libere 2: risultati e classifica, Verstappen il più veloce (Di venerdì 26 marzo 2021) Max Verstappen regala il bis ed è al comando anche della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2021, prima tappa del Mondiale di Formula 1. Nel corso dell'ora a disposizione di scuderie e piloti 1.30.847 per il pilota olandese che guarda tutti dall'alto: alle sue spalle Lando Norris che si conferma on fire (terzo stamattina) e Lewis Hamilton, che deve accontentarsi del terzo tempo. La Ferrari sorride con Carlos Sainz che al debutto è quarto (alle sue spalle c'è Bottas) più indietro invece Leclerc, fuori dai primi dieci. Ricciardo con l'altra McLaren è sesto, Perez con la seconda Red Bull decimo. LA classifica DELLA SECONDA SESSIONE DI prove libere Max Verstappen (Red Bull) 1.30.847 Lando Norris (McLaren) ...

