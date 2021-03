DIRETTA MotoGP, FP2 GP Qatar 2021 LIVE: stupisce Aleix Espargarò con l’Aprilia! (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.24 Jack Miller (Ducati) sale in seconda posizione, ma a ben 0.436 da Espargarò. 3° Rins con la Suzuki a 0.478. 4° Bagnaia a 0.614, 12° Valentino Rossi a 1?366, 13° Morbidelli a 1?443. 18.23 Rispetto al passato, Aleix Espargarò sta inanellando una serie di giri molto interessanti! Che Aprilia! Sembra diventata competitiva anche sul passo! 18.22 Ricordiamo che Morbidelli, a differenza degli avversari, sta utilizzando una gomma soft all’anteriore e media al posteriore. 18.20 Morbidelli risale in decima posizione, ma sembra un altro pilota rispetto a quello delle FP1. E’ cambiato tutto, le temperature inferiori stanno influendo? 18.19 ASSURDA l’Aprilia! Aleix Espargarò stampa un impressionante 1’53?789. ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.24 Jack Miller (Ducati) sale in seconda posizione, ma a ben 0.436 da. 3° Rins con la Suzuki a 0.478. 4° Bagnaia a 0.614, 12° Valentino Rossi a 1?366, 13° Morbidelli a 1?443. 18.23 Rispetto al passato,sta inanellando una serie di giri molto interessanti! Che Aprilia! Sembra diventata competitiva anche sul passo! 18.22 Ricordiamo che Morbidelli, a differenza degli avversari, sta utilizzando una gomma soft all’anteriore e media al posteriore. 18.20 Morbidelli risale in decima posizione, ma sembra un altro pilota rispetto a quello delle FP1. E’ cambiato tutto, le temperature inferiori stanno influendo? 18.19 ASSURDAstampa un impressionante 1’53?789. ...

