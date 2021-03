De Luca ‘ordina’ lo Sputnik e Zaia attacca: “A me hanno rotto le p***e per niente” (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La notizia del giorno è indubbiamente quella riguardante la decisione della Regione Campania di acquistare direttamente, salvo ok di Ema e Aifa, dosi del vaccino russo Sputnik V. Voce circolata questa mattina e confermata, nella consueta diretta del venerdì, dal Governatore Vincenzo De Luca. Sul tema è intervenuto un altro presidente di Regione, vale a dire Luca Zaia. Il “Doge” veneto non ha criticato la decisione della Campania, ma il meccanismo in vigore in Italia. “Non è grappa barricata“, ha dichiarato Zaia, nella propria di diretta giornaliera, riferendosi al vaccino Sputnik. “Ogni Governatore decide come fare. Nel momento in cui Sputnik verrà liberalizzato, tutti potremo comprarlo“, ha proseguito il il presidente di Regione, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La notizia del giorno è indubbiamente quella riguardante la decisione della Regione Campania di acquistare direttamente, salvo ok di Ema e Aifa, dosi del vaccino russoV. Voce circolata questa mattina e confermata, nella consueta diretta del venerdì, dal Governatore Vincenzo De. Sul tema è intervenuto un altro presidente di Regione, vale a dire. Il “Doge” veneto non ha criticato la decisione della Campania, ma il meccanismo in vigore in Italia. “Non è grappa barricata“, ha dichiarato, nella propria di diretta giornaliera, riferendosi al vaccino. “Ogni Governatore decide come fare. Nel momento in cuiverrà liberalizzato, tutti potremo comprarlo“, ha proseguito il il presidente di Regione, ...

