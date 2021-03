Covid: Bertolaso, ‘miglioriamo, si vedrà di cosa è capace la Lombardia’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Milano, 26 mar. (Adnkronos) – In Lombardia sulle vaccinazioni “abbiamo raggiunto numeri importanti, miglioriamo di giorno in giorno e oggi siamo sui 37-38mila vaccinati”. Lo dice Guido Bertolaso, consulente della Lombardia per il piano vaccinale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Milano, 26 mar. (Adnkronos) – In Lombardia sulle vaccinazioni “abbiamo raggiunto numeri importanti, miglioriamo di giorno in giorno e oggi siamo sui 37-38mila vaccinati”. Lo dice Guido, consulente della Lombardia per il piano vaccinale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

