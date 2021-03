Conte ripensa ad un suo partito Troppo incerta la strada nel M5s (Di venerdì 26 marzo 2021) Giuseppe Conte sta lavorando al nuovo M5s, ma l'operazione sembra più complessa del previsto. Riscrivere lo statuto e rendere il Movimento un partito non è impresa da poco, perchè ci sono da risolvere diversi problemi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 26 marzo 2021) Giuseppesta lavorando al nuovo M5s, ma l'operazione sembra più complessa del previsto. Riscrivere lo statuto e rendere il Movimento unnon è impresa da poco, perchè ci sono da risolvere diversi problemi. Segui su affaritaliani.it

