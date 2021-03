Via Crucis 2021: una Settimana Santa diversa (Video) (Di giovedì 25 marzo 2021) La Via Crucis 2021 sarà un’esperienza diversa, in rispetto delle misure sanitarie previste. Come l’anno scorso, infatti, il Santo Padre non terrà le celebrazioni al Colosseo. Tuttavia, non va dimenticata l’importanza del suo significato. “Che cosa ha lasciato la Croce in coloro che l’hanno vista e in coloro che l’hanno toccata? Che cosa lascia la Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) La Viasarà un’esperienza, in rispetto delle misure sanitarie previste. Come l’anno scorso, infatti, il Santo Padre non terrà le celebrazioni al Colosseo. Tuttavia, non va dimenticata l’importanza del suo significato. “Che cosa ha lasciato la Croce in coloro che l’hanno vista e in coloro che l’hanno toccata? Che cosa lascia la

Ultime Notizie dalla rete : Via Crucis Rita Dalla Chiesa, la confessione: 'Non dormo la notte per l'ansia' E Rita Dalla Chiesa si è voluta soffermare soprattutto su un particolare: 'La Via Crucis che non si fa più mi fa impressione, è una cosa che mi fa impressione'. Poi sul taglio degli stipendi dei ...

Teramo, Via Crucis: il 26 marzo al Teatro Romano TERAMO " La Via Crucis di domani, venerdì 26 marzo, guidata dal nostro vescovo Mons. Lorenzo Leuzzi, si caratterizza per l'alto valore religioso ma anche per il suggestivo significato che riesce a conferirle il ...

FABBRICA WOJTYLA & COMPAGNIA DELLA CITTÀ, VIA CRUCIS…IL CALVARIO DEL DEBITO DEL FUTURO Appia Polis Via Crucis 2021: una Settimana Santa diversa (Video) La Via Crucis 2021 si terrà nonostante le restrizioni: mai come quest'anno ci sarà bisogno di tale celebrazione e del messaggio che porta ...

Teramo, Via Crucis: il 26 marzo al Teatro Romano [VIDEO] TERAMO - La Via Crucis di domani, venerdì 26 marzo, guidata dal nostro vescovo Mons. Lorenzo Leuzzi, si caratterizza per l'alto valore religioso ma anche ...

