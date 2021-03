Valentino Rossi, “Spero di non dire addio” (Di giovedì 25 marzo 2021) Valentino Rossi si trova nuovamente protagonista di un inizio di stagione in MotoGp. Il più grande pilota della storia delle due ruote non è ancora stanco. Valentino Rossi (Getty Images)A 42 anni si può essere ancora atleti a livello agonistico? La risposta è sì se si guarda la carriera di questo straordinario ragazzo nato a Urbino il 16 febbraio del 1979. La sua carriera inizia addirittura nel 1996 in classe 125. Si parla di 414 gare giocate di cui 115 vinte con 9 Mondiali custoditi sulla bacheca. LEGGI ANCHE >>> Il ritorno di Schumacher Il pilota è arrivato 235 sul podio con 6313 punti ottenuti, 65 pole position e 96 giri veloci. Nella sua carriera ci sono Aprilia, Honda, Ducati e Yamaha ma c’è anche il rally con tre mondiali disputati e risultati però non altrettanto. Nel 2020 le cose non ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 25 marzo 2021)si trova nuovamente protagonista di un inizio di stagione in MotoGp. Il più grande pilota della storia delle due ruote non è ancora stanco.(Getty Images)A 42 anni si può essere ancora atleti a livello agonistico? La risposta è sì se si guarda la carriera di questo straordinario ragazzo nato a Urbino il 16 febbraio del 1979. La sua carriera inizia addirittura nel 1996 in classe 125. Si parla di 414 gare giocate di cui 115 vinte con 9 Mondiali custoditi sulla bacheca. LEGGI ANCHE >>> Il ritorno di Schumacher Il pilota è arrivato 235 sul podio con 6313 punti ottenuti, 65 pole position e 96 giri veloci. Nella sua carriera ci sono Aprilia, Honda, Ducati e Yamaha ma c’è anche il rally con tre mondiali disputati e risultati però non altrettanto. Nel 2020 le cose non ...

