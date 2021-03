Star Wars: in arrivo la biografia degli Skywalker (Di giovedì 25 marzo 2021) Di Star Wars potremmo definire i 9 film finora usciti non solo come canone, ma come un lunghissimo racconto sugli Skywalker, questo si sa, in effetti non esisterebbe Star Wars senza la famiglia più famosa della galassia, ciò perché ogni membro, chi più chi meno, ha giocato un ruolo fondamentale all’interno della saga. Ma a onor del vero, soprattutto negli ultimi anni, l’universo ha continuato il suo moto espansivo e nuovi protagonisti sono emersi. Tuttavia, mai dimenticarsi degli Skywalker, mai. Non lo ha di certo fatto Kristin Baver (redattrice del sito StarWars.com), la quale arricchirà il panorama con un libro che vorrà approfondire non solo la storia, ma soprattutto l’aspetto emotivo, psicologico e caratteriale dei vari rami ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Dipotremmo definire i 9 film finora usciti non solo come canone, ma come un lunghissimo racconto sugli, questo si sa, in effetti non esisterebbesenza la famiglia più famosa della galassia, ciò perché ogni membro, chi più chi meno, ha giocato un ruolo fondamentale all’interno della saga. Ma a onor del vero, soprattutto negli ultimi anni, l’universo ha continuato il suo moto espansivo e nuovi protagonisti sono emersi. Tuttavia, mai dimenticarsi, mai. Non lo ha di certo fatto Kristin Baver (redattrice del sito.com), la quale arricchirà il panorama con un libro che vorrà approfondire non solo la storia, ma soprattutto l’aspetto emotivo, psicologico e caratteriale dei vari rami ...

