Pmi, legame positivo tra maturità digitale e sensibilità ambientale (Di giovedì 25 marzo 2021) C’è un legame positivo tra maturità digitale e sensibilità ai temi ambientali delle Piccole e Media Imprese italiane: quelle più propense a investire nel digitale sono anche più attente alla sostenibilità. Un’evidenza che emerge da uno studio condotto dall’Osservatorio Innovazione digitale nelle Pmi del Politecnico di Milano, cui ha partecipato TeamSystem, orientata a comprendere i benefici della digitalizzazione delle Pmi in termini di performance economica e di sostenibilità ambientale. La ricerca ha definito un Indice di maturità digitale delle Pmi italiane, su un campione di circa 500 Pmi, costruito indagando quattro macroaree di business: cultura e organizzazione per l’innovazione, digitalizzazione sia dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) C’è untraai temi ambientali delle Piccole e Media Imprese italiane: quelle più propense a investire nelsono anche più attente alla sostenibilità. Un’evidenza che emerge da uno studio condotto dall’Osservatorio Innovazionenelle Pmi del Politecnico di Milano, cui ha partecipato TeamSystem, orientata a comprendere i benefici della digitalizzazione delle Pmi in termini di performance economica e di sostenibilità. La ricerca ha definito un Indice didelle Pmi italiane, su un campione di circa 500 Pmi, costruito indagando quattro macroaree di business: cultura e organizzazione per l’innovazione, digitalizzazione sia dei ...

