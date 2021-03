Oggi è un altro giorno | Rita Rusic contro Vittorio Cecchi Gori | “Mi organizzava appuntamenti finti”

Advertising

Tg1Rai : In #Lombardia oggi superata la soglia delle trentamila vittime da inizio #pandemia. La storia di Maria e Franco, m… - borghi_claudio : La vicenda Rixi, avvenuta subito dopo le elezioni europee, fu un altro dei colpi che affondarono il governo giallov… - borghi_claudio : Assolutamente per caso avevo nominato #Rixi (per un altro motivo) e le questioni legate al rapporto fra giustizia e… - ChiaraScalari : Oggi una mia collega mi ha detto che sono dimagrita rispetto all’ultima volta che mi ha vista, ovvero l’altro ieri.… - lovelessvie : @szasolo oggi veramente un giorno da dimenticare tra Tommaso Zorzi e quest'altro cretino -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro

Il Fatto Quotidiano

... come sticker , musica , sondaggi , quiz , menzioni, link tramite swipe up e molto, vengono ... Instagram stories, quando arriveranno le nuove bozze Adnon è ancora stata messa in calendario ...... ha prodotto nel 2020 un forte aumento della povertà nel nostro Paese, chetocca il valore più ... Quanto all', il contrasto alla povertà, è stato solo parzialmente raggiunto. La soluzione non ...Crescere ancora — Per Antonio, comunque, l’obiettivo è soprattutto imparare e migliorare ancora: “Devo migliorarmi come pilota - ha detto oggi in Bahrain - voglio crescere ...25 marzo 421-2021, Venezia celebra i 1600 anni dalla fondazione della città. Brugnaro: “Oggi scriviamo una nuova pagina di quel libro che racconta il nostro passato, il nostro presente e racchiude in ...