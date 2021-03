No zone gialle per tutto aprile A scuola fino alla prima media (Di giovedì 25 marzo 2021) L'emergenza Coronavirus in Italia contiua senza sosta. Il numero dei contagi giornalieri è tornato a salire, le varianti dilagano in tutto il Paese e le terapie intensive sono al collasso. Se a questo si aggiunge il dato drammatico dei decessi che non accenna a calare, il quadro della situazione per la pandemia in corso è piuttosto allarmante. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 25 marzo 2021) L'emergenza Coronavirus in Italia contiua senza sosta. Il numero dei contagi giornalieri è tornato a salire, le varianti dilagano inil Paese e le terapie intensive sono al collasso. Se a questo si aggiunge il dato drammatico dei decessi che non accenna a calare, il quadro della situazione per la pandemia in corso è piuttostormante. Segui su affaritaliani.it

Advertising

drunkofweasleys : Ho appena letto che pare il governo voglia che non ci siano più zone gialle fino a maggio - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Governo, no zone gialle per tutto aprile. Dopo Pasqua a scuola fino alle medie - marchess88 : Il governo #Draghi ha annunciato che la stretta durerà fino al 3 maggio e le zone gialle sono sospese e in Italia i… - Affaritaliani : Governo, no zone gialle per tutto aprile. Dopo Pasqua a scuola fino alle medie - Marchess86 : In Italia i nuovi casi di #COVID19 sono stati 21.267 nelle ultime 24 ore, i morti sono stati 460 e il governo… -