Napoli | durante il consiglio comunale parte lo sciacquone del water

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 25 marzo 2021) Lasciare il microfono acceso quando non si è in conversazione è sempre una pessima idea. A scoprirlo, a sue spese, è stato un consiglierediche, nelle scorse ore, è stato protagonista di un episodio davvero imbarazzante. Il tutto è accaduto nel corso di unche si è svolto da remoto a causa delle limitazioni anti-contagio. Mentre i consiglieri rispondevano all'appello per votare una importante delibera, a un certo puntouno.... Impossibile comprendere da quale microfono sia partito visto che molti consiglieri collegati alla piattaforma non avevano la webcam attiva, ma questo non ha risparmiato l'imbarazzo generale. Chiara Guida (in Comune a Sinistra) si è immediatamente coperta il volto, tra lo sconforto e il ...