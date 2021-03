MotoGP, Jack Miller: “C’è una pressione extra nel team ufficiale. Mir uomo da battere per il titolo” (Di giovedì 25 marzo 2021) Si è aperto quest’oggi, con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, il lungo weekend di gara valevole per il Gran Premio del Qatar 2021. Il Mondiale MotoGP riparte questo fine settimana da Losail per la prima tappa della nuova stagione, con diverse novità in griglia a partire dalla line-up della Ducati ufficiale. Uno dei protagonisti più attesi del campionato sarà infatti Jack Miller, promosso in Factory dalla casa di Borgo Panigale dopo tre annate trascorse in Pramac. “C’è una pressione extra qui nel team ufficiale, ma per il momento non c’è stata ancora occasione di sentirla – esordisce l’australiano in conferenza – Vedremo più avanti nel corso della stagione. Fino ad ora è andato tutto bene, vedremo come andrà nei momenti di difficoltà, ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Si è aperto quest’oggi, con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, il lungo weekend di gara valevole per il Gran Premio del Qatar 2021. Il Mondialeriparte questo fine settimana da Losail per la prima tappa della nuova stagione, con diverse novità in griglia a partire dalla line-up della Ducati. Uno dei protagonisti più attesi del campionato sarà infatti, promosso in Factory dalla casa di Borgo Panigale dopo tre annate trascorse in Pramac. “C’è unaqui nel, ma per il momento non c’è stata ancora occasione di sentirla – esordisce l’australiano in conferenza – Vedremo più avanti nel corso della stagione. Fino ad ora è andato tutto bene, vedremo come andrà nei momenti di difficoltà, ...

