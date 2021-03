Migranti: Unicef, nel 2020 assistiti in Italia 6000 minori (Di giovedì 25 marzo 2021) Nel 2020 l'Unicef è intervenuta a fianco delle istituzioni raggiungendo oltre 6.000 minorenni e giovani Migranti e rifugiati e circa 1500 operatori con interventi diretti: 3.600 minorenni e giovani ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 25 marzo 2021) Nell'è intervenuta a fianco delle istituzioni raggiungendo oltre 6.000 minorenni e giovanie rifugiati e circa 1500 operatori con interventi diretti: 3.600 minorenni e giovani ...

