Megan Fox “cancellata” da Steven Spielberg | parola di Sean Young

(Di giovedì 25 marzo 2021)ha esposto diversi registi di Hollywood riferendosi a loro come uomini tossici: tra questi, spunta il nome di, colpevole di aver “cancellato”Fox In una recente intervista per Daily Beast,, protagonista di Blade Runner e icona degli anni ’80, ha esposto il proprio punto di vista sulla mascolinità tossica e sullo strapotere degli uomini a Hollywood. L’attrice ha raccontato di essere stata vittima di gaslighting e che la sua carriera è stata sabotata da un gruppo di uomini potenti e terribilmente vendicativi, che le avrebbero riservato un posto d’onore nella lista nera dell’industria cinematografica affibbiandole l’etichetta di attrice difficile e schizzinosa.Yound ha accusato Warren Beatty, Ridley ...

Sean Young torna a puntare il dito contro gli "uomini tossici" di Hollywood prendendosela stavolta con il regista Steven Spielberg , colpevole di aver "cancellato". Sean Young ha svelato molti spiacevoli retroscena della sua carriera nella Mecca del Cinema in una lunga intervista al Daily Beast in cui accusa Steven Spielberg di aver cancellato...... Jonathan Littman, Elise Doganieri, Mark Vertullo, Phil Keoghan "The Masked Singer" () " Season ... Los Angeles" (HBO) "Real Sports with Bryant Gumbel" (S26) (HBO) "Seeing America withRapinoe" ...Sean Young ha esposto diversi registi di Hollywood: tra questi, spunta il nome di Steven Spielberg, colpevole di aver "cancellato" Megan Fox.Sean Young punta il dito contro Steven Spielberg e i suoi comportamenti dittatoriali, compreso il licenziamento di Megan Fox dalla saga di Trasformers. Sean Young torna a puntare il dito contro gli "u ...