L'Unione europea avrà una rete unica per prevenire gli attacchi informatici (Di giovedì 25 marzo 2021) Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea (foto: Wired)Il Consiglio delL'Unione europea ha deciso di adottare una nuova strategia per il decennio 2020-2030 nel campo della cybersecurity. L'obiettivo preposto è quello di monitorare e anticipare gli attacchi informatici al fine di proteggere i cittadini europei dalle cyber-minacce, promuovendo le migliori pratiche quali una forte crittografia e una maggiore e migliorata condivisione delle informazioni sul tema. La nuova strategia di cyberdifesa, presentata alla Commissione europea dal rappresentate Josep Borrell, chiede innanzitutto la creazione di centri operativi di sicurezza disseminati in tutta l'Ue, che serviranno per monitorare gli eventuali attacchi alle reti informatiche. Inoltre la ...

