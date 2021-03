Lazio, c’è attesa per Johnson & Johnson. Somministrazioni anche di notte (Di giovedì 25 marzo 2021) C’è grande attesa nel Paese per l’arrivo del farmaco di Johnson & Johnson, finora l’unico vaccino a dose singola che gode di un’altra importante qualità: può essere conservato a temperature tra i 2 e i meno 8 gradi. Il siero è stato già approvato dall’Ema e dall’Aifa, ma arriverà in Italia non prima di metà aprile. Nel prossimo mese sono attese circa 330 mila dosi, di cui più di 26 mila nel Lazio. Un numero destinato a crescere entro la fine del secondo trimestre, per un totale di quasi 15 milioni di dosi, oltre un milione di queste in regione. Grazie a una singola inocuLazione e alla facilità di conservazione, il vaccino di Johnson & Johnson è richiesto da ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 marzo 2021) C’è grandenel Paese per l’arrivo del farmaco di, finora l’unico vaccino a dose singola che gode di un’altra importante qualità: può essere conservato a temperature tra i 2 e i meno 8 gradi. Il siero è stato già approvato dall’Ema e dall’Aifa, ma arriverà in Italia non prima di metà aprile. Nel prossimo mese sono attese circa 330 mila dosi, di cui più di 26 mila nel. Un numero destinato a crescere entro la fine del secondo trimestre, per un totale di quasi 15 milioni di dosi, oltre un milione di queste in regione. Grazie a una singola inocune e alla facilità di conservazione, il vaccino diè richiesto da ...

