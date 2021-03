Isola dei Famosi, svelati i presunti compensi dei protagonisti: Ilary 50 mila e Zorzi 30 mila euro a puntata (Di giovedì 25 marzo 2021) I possibili cachet dei protagonisti de L’Isola dei Famosi 2021 Sono trascorsi una decina di giorni da quando ha preso il via la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi e già in rete è partito il cosiddetto toto-cachet dei protagonisti del reality show di Canale 5. Non stiamo parlando dei naufraghi in Honduras, bensì di coloro che sono nello studio di Cologno Monzese, ovvero la conduttrice Ilary Blasi e i tre opinionisti: Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Stando a quanto riportato da Cosmopolitan, come era prevedibile, la più pagata sarebbe colei che guida il format che riceverebbe circa 50 mila euro a puntata. ossia ben 100 mila ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 25 marzo 2021) I possibili cachet deide L’dei2021 Sono trascorsi una decina di giorni da quando ha preso il via la 15esima edizione de L’deie già in rete è partito il cosiddetto toto-cachet deidel reality show di Canale 5. Non stiamo parlando dei naufraghi in Honduras, bensì di coloro che sono nello studio di Cologno Monzese, ovvero la conduttriceBlasi e i tre opinionisti: Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso. Stando a quanto riportato da Cosmopolitan, come era prevedibile, la più pagata sarebbe colei che guida il format che riceverebbe circa 50. ossia ben 100...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Cosa succederà questa sera? Non perdetevi le anticipazioni della quarta puntata???? #Isola ?? - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - Iolanda60730024 : ??Isola dei Gabbiani?? - twocreatures_ : @mklhl_ grazie isola dei famosi ?????? -