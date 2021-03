FBI | International | CBS ordina ufficialmente la terza serie di FBI

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 25 marzo 2021) FBI:, CBS sta lavorando allanell’universo FBI, mentre cerca di espandere il più possibile i franchise già in onda. Update 25 marzo: FBIarriverà nella prossima stagione tv e sarà introdotta da un triplo crossover con le rinnovate FBI e FBI Most Wanted. Nell’ultimo periodo il canale in chiaro americano CBS è in una fase in cui sta prendendo decisioni sul futuro delle suee dei franchise in onda. Sta già sviluppando unarevival di CSI, ambientata a Las Vegas, e anche un nuovo spinoff di NCIS, ambientato alle Hawaii (dopo aver annunciato la chiusura di NCIS: New Orleans). Oggi arriva la notizia che il canale stia lavorando all’espansione di un altro franchise in onda, quello creato da Dick Wolf (papà di Chicago Fire e Law & Order), ...