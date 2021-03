F1 GP Bahrain 2021, Raikkonen: “Speriamo di poter lottare per le prime dieci posizioni” (Di giovedì 25 marzo 2021) Il pilota dell’Alfa Romeo, Kimi Raikkonen, nel corso della conferenza stampa del primo Gran Premio di Formula 1 stagionale in Bahrain, ha fatto il punto sulla velocità della sua monoposto: “Se siamo migliorati rispetto a scorsa stagione? Nessuno sa come sarà il risultato, Speriamo di poter lottare per prime dieci posizioni, lo scopriremo. In qualifica il quadro sarà chiaro. La macchina comunque si è comportata bene, ma c’è sempre del margine di miglioramento”. “In termini di velocità vedremo dopo le qualifiche se saremo contenti o meno e poi si vedrà. I tanti giri nei test? La macchina ha mostrato affidabilità, le cose sono filate lisce. Non potevamo sperare di meglio, ci sarebbe voluto più tempo per provare altre cose nuove. Ma abbiamo fatto tutto ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Il pilota dell’Alfa Romeo, Kimi, nel corso della conferenza stampa del primo Gran Premio di Formula 1 stagionale in, ha fatto il punto sulla velocità della sua monoposto: “Se siamo migliorati rispetto a scorsa stagione? Nessuno sa come sarà il risultato,diper, lo scopriremo. In qualifica il quadro sarà chiaro. La macchina comunque si è comportata bene, ma c’è sempre del margine di miglioramento”. “In termini di velocità vedremo dopo le qualifiche se saremo contenti o meno e poi si vedrà. I tanti giri nei test? La macchina ha mostrato affidabilità, le cose sono filate lisce. Non potevamo sperare di meglio, ci sarebbe voluto più tempo per provare altre cose nuove. Ma abbiamo fatto tutto ...

