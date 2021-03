CALCIOMERCATO MILAN – Idea Singo: la scheda / News (Di giovedì 25 marzo 2021) Il MILAN ha messo nel mirino Singo, Idea per la fascia nel prossimo CALCIOMERCATO. Scopriamo meglio chi è il laterale ivoriano del Torino. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 marzo 2021) Ilha messo nel mirinoper la fascia nel prossimo. Scopriamo meglio chi è il laterale ivoriano del Torino.

Advertising

DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, prima scelta del #Milan in caso di mancato rinnovo con #Donnarumma - Gazzetta_it : Milan, nessun incontro con #Raiola per #Donnarumma ma i contatti proseguono - Gazzetta_it : #Tomori si è preso il #Milan. 15 milioni già in cassa, a 28 il riscatto - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, sfida al Liverpool per Singo del Torino: C’è anche il Milan sulle tracce di Wilfried Singo, 20e… - ildpaa : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Milan, sfida al Liverpool per Singo del Torino -