Banca Sistema, in piano 2021-2023 si punta sulla digitalizzazione (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Banca Sistema ha approvato il piano Strategico 2021-2023, che prevede un’espansione nei tre business in cui opera: factoring verso la PA, cessione del quinto e credito su pegno. Per raggiungere gli obiettivi è prevista anche un’estensione e accelerazione dello smart working, e una maggior digitalizzazione dei processi. “Guardando al 2023 vogliamo cavalcare le opportunità offerte dallo scenario macroeconomico per consolidare la nostra posizione nel business del Factoring – ha commentato Gianluca Garbi, CEO di Banca Sistema – evolvere nel settore della Cessione del quinto affiancando i nostri clienti/agenti/mediatori con nuova tecnologia e far prendere il volo alla nostra posizione nel ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione diha approvato ilStrategico, che prevede un’espansione nei tre business in cui opera: factoring verso la PA, cessione del quinto e credito su pegno. Per raggiungere gli obiettivi è prevista anche un’estensione e accelerazione dello smart working, e una maggiordei processi. “Guardando alvogliamo cavalcare le opportunità offerte dallo scenario macroeconomico per consolidare la nostra posizione nel business del Factoring – ha commentato Gianluca Garbi, CEO di– evolvere nel settore della Cessione del quinto affiancando i nostri clienti/agenti/mediatori con nuova tecnologia e far prendere il volo alla nostra posizione nel ...

