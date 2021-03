Assotelecomunicazioni | Massimo Sarmi designato presidente per biennio 2021-2023

(Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) –, attualedi FiberCop ed ex amministratore delegato di Poste Italiane, è statoalla presidenza di-Asstel per il. Il consiglio generale dell’associazione di categoria che rappresenta la filiera delle telecomunicazioni si riunirà nuovamente il prossimo 28 aprile per denominare la squadra. Ile la sua squadra saranno poi sottoposti al voto dell’assemblea dell’associazione il 5 maggio., nato a Malcesine il 4 agosto 1948, èdi FiberCop e vicedi SIA. Dal maggio 2002 all’aprile 2014 è stato amministratore delegato di Poste Italiane. Da marzo ...

