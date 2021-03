Una Vita, anticipazioni 25 marzo: colpo di scena ad Acacias (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lo scontro tra Genoveva Salmeron e Úrsula Dicenta, dopo settimane di colpi bassi e discussioni, arriverà alle battute finali. Le anticipazioni di Una Vita di giovedì 25 marzo, infatti, raccontano che la domestica sarà convinta di aver finalmente in pugno la sua ex padrona, ma non sarà affatto così. Ricordiamo che Genoveva, per liberarsi definitivamente dell'ingombrante presenza di Úrsula nella sua Vita e spaventata dai segreti che la donna conosce sul suo conto, ha fatto in modo che venisse cacciata con ferocia da Acacias da signori e domestici. La Salmeron ha fatto credere a tutti che l'unica responsabile dell'inganno costruito ai danni di Agustina sia la Dicenta e così ha aizzato la folla contro di lei. La domestica è stata mandata via dal quartiere e umiliata pubblicamente. Tuttavia, Úrsula è ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lo scontro tra Genoveva Salmeron e Úrsula Dicenta, dopo settimane di colpi bassi e discussioni, arriverà alle battute finali. Ledi Unadi giovedì 25, infatti, raccontano che la domestica sarà convinta di aver finalmente in pugno la sua ex padrona, ma non sarà affatto così. Ricordiamo che Genoveva, per liberarsi definitivamente dell'ingombrante presenza di Úrsula nella suae spaventata dai segreti che la donna conosce sul suo conto, ha fatto in modo che venisse cacciata con ferocia dada signori e domestici. La Salmeron ha fatto credere a tutti che l'unica responsabile dell'inganno costruito ai danni di Agustina sia la Dicenta e così ha aizzato la folla contro di lei. La domestica è stata mandata via dal quartiere e umiliata pubblicamente. Tuttavia, Úrsula è ...

