Salvini “Riaperture vero rimborso per famiglie e imprese” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Stiamo lavorando per riaprire subito dopo Pasqua asili nido, materne ed elementari, e per avere un calendario per riaprire in sicurezza entro aprile, laddove la sicurezza sanitaria è sotto controllo, tutte le attività economiche, sociali sportive, culturali, che gli italiani meritano”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa nei pressi della Camera. sfe/sat/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Stiamo lavorando per riaprire subito dopo Pasqua asili nido, materne ed elementari, e per avere un calendario per riaprire in sicurezza entro aprile, laddove la sicurezza sanitaria è sotto controllo, tutte le attività economiche, sociali sportive, culturali, che gli italiani meritano”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, nel corso di un punto stampa nei pressi della Camera. sfe/sat/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

borghi_claudio : Non c'è bisogno di convincere lui ma serve come esercizio per capire come si fa: obbligatorio per tutta la communit… - matteosalvinimi : #Salvini: La parola di Draghi che ha scaldato i cuori del Paese è “RIAPERTURE”. Ritorno alla vita. Si calendarizzi… - Pasquino70 : RT @IlTraduci: “Ok sulle riaperture, e sulle aperture il problema!” #lega #salvini #vaccini #metodobertolaso #eccellenza #lombardia #codogn… - Efisio31251859 : RT @borghi_claudio: Non c'è bisogno di convincere lui ma serve come esercizio per capire come si fa: obbligatorio per tutta la community co… - Dadazyb : RT @matteosalvinimi: #Salvini: La parola di Draghi che ha scaldato i cuori del Paese è “RIAPERTURE”. Ritorno alla vita. Si calendarizzi e s… -