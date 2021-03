Orlando Bloom: la sua dieta è virale sui social (Di mercoledì 24 marzo 2021) Orlando Bloom domenica 21 marzo è diventato trend-topic su Twitter. Il motivo è legato ad un’intervista alquanto “originale” rilasciata dall’attore al Sunday Times, nella quale si è soffermato soprattutto sulle sue abitudini alimentari e sull’impegno nell’avere una vita sana. Fin qui nulla di strano, ma l’ironia dei social network si è scatenata nel momento in cui l’artista ha raccontato delle consuetudini quotidiane un po’ estreme per quanto riguarda il benessere, e qualcuno ha ipotizzato addirittura che potesse trattarsi di uno scherzo. Tra le dichiarazioni diventate virali di Bloom c’è quella in cui racconta che, quando si sveglia ogni mattina, prima di fare colazione ingerisce alcune polverine verdi accompagnate da un olio agli ottani che fa bene il cervello. Subito dopo esce, si concede una sana passeggiata ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021)domenica 21 marzo è diventato trend-topic su Twitter. Il motivo è legato ad un’intervista alquanto “originale” rilasciata dall’attore al Sunday Times, nella quale si è soffermato soprattutto sulle sue abitudini alimentari e sull’impegno nell’avere una vita sana. Fin qui nulla di strano, ma l’ironia deinetwork si è scatenata nel momento in cui l’artista ha raccontato delle consuetudini quotidiane un po’ estreme per quanto riguarda il benessere, e qualcuno ha ipotizzato addirittura che potesse trattarsi di uno scherzo. Tra le dichiarazioni diventate virali dic’è quella in cui racconta che, quando si sveglia ogni mattina, prima di fare colazione ingerisce alcune polverine verdi accompagnate da un olio agli ottani che fa bene il cervello. Subito dopo esce, si concede una sana passeggiata ...

Advertising

elisabe03391819 : RT @yleniaindenial: Nella vita vorrei essere gnocca, talentuosa e fortunata come Keira Knightley che può vantarsi di aver baciato Orlando B… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1, appuntamento con #LaMaledizioneDelForziereFantasma, il secondo capitolo della saga de #Ipi… - prismou : @Wildlovebay sergio moro/ orlando bloom - zazoomblog : Orlando Bloom confidenze sulla sua vita intima e privata - #Orlando #Bloom #confidenze #sulla - infoitcultura : Orlando Bloom: «Il sesso con Katy Perry? Non abbastanza, da genitori» -