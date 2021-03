Il video di Renzi “braccato” dai cronisti che ricorda a tutti che il premier è Draghi e non Conte (Di mercoledì 24 marzo 2021) “All’incontro Conte-Letta io non c’ero, ero ad ascoltare Draghi che come vi siete accorti si chiama Draghi e non Conte”. Così il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi rispondendo a una domanda su cosa pensasse di un’eventuale alleanza tra Pd e MoVimento 5 Stelle, parlando ai cronisti a margine del Senato. Dopo aver risposto al giornalista Renzi si è infilato nell’auto e se n’è andato, visibilmente seccato per le domande e anche per l’invadenza del giornalista a cui dice di evitare di avvicinargli il microfondo. Il video di Renzi “braccato” dai cronisti Stamattina in un’intervista a Il fatto Quotidiano la vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5s) ha detto che Matteo Renzi ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) “All’incontro-Letta io non c’ero, ero ad ascoltareche come vi siete accorti si chiamae non”. Così il senatore e leader di Italia Viva Matteorispondendo a una domanda su cosa pensasse di un’eventuale alleanza tra Pd e MoVimento 5 Stelle, parlando aia margine del Senato. Dopo aver risposto al giornalistasi è infilato nell’auto e se n’è andato, visibilmente seccato per le domande e anche per l’invadenza del giornalista a cui dice di evitare di avvicinargli il microfondo. Ildi” daiStamattina in un’intervista a Il fatto Quotidiano la vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5s) ha detto che Matteoha ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Nicola #Zingaretti: 'L'uscita di Renzi dal Pd? Trovo che la motivazione politica sia assurda: distrugger… - redazioneiene : “La mia vita si è distrutta in un attimo”: @roberta_rei incontra la vedova del giornalista assassinato #Khashoggi,… - kiara86769608 : RT @sissiisissi2: Non toccate il “my Friend” BIN SALMAN a Renzi ????????? poi scappa pure - kiara86769608 : RT @LaNotiziaTweet: Il video di Renzi “braccato” dai cronisti che ricorda a tutti che il premier è Draghi e non Conte - MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: Il video di Renzi “braccato” dai cronisti che ricorda a tutti che il premier è Draghi e non Conte -