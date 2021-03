Evan Peters sarà il killer Jeffrey Dahmer nella nuova serie di Ryan Murphy

(Di mercoledì 24 marzo 2021), attore feticcio dicoinvolto nel prossimo progetto seriale che il regista dirigerà per Netflix. La(probabilmente) antologica Monsterincentrata sulle vicende del serial, elo stessoa interpretarlo. Questo annuncio arriva pochi giorni dopo che il regista ha svelato il titolo della decima stagione della sua prima creatura, American Horror Story: Double Feature, nel cui cast compaiono Macaulay Culkin e Kaia Gerber. Per Netflix,ha inoltre già diretto laPose, che si concluderà con la terza stagione a partire dal 2 maggio, American Crime Story e Ratched. Per ...

Torneranno alcuni dei volti più amati della serie, come Sarah Paulson,, Kathy Bates e Billie Lourd, e ci sarà anche un'altra new entry: Macaulay Culkin di Mamma Ho Perso L'Aereo. Kaia ...interpreterà il serial killer Jeffrey Dahmer in Monster: The Jeffrey Dahmer Story, serie ideata da Ryan Murphy e Ian Brennan per ...Kaia Gerber da modella ad attrice: reciterà nella nuova stagione di “American Horror Story” Kaia Gerber scende dalle passerelle per il suo nuovo impegno lavorativo: è entrata nel cast di American Horr ...Evan Peters interpreterà il famoso serial killer in Monster: The Jeffrey Dahmer Story, una serie limitata Netflix di prossima uscita. Dahmer è uno dei ...