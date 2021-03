Endometriosi, per l’ottava marcia mondiale inondiamo di giallo i social (Di mercoledì 24 marzo 2021) Anche quest’anno la marcia mondiale per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’Endometriosi si terrà attraverso un flash mob virtuale a causa della pandemia, ma non per questo sarà un avvenimento sotto tono. Come ho scritto più volte in questo blog, marzo è il mese della consapevolezza su una patologia di cui soffrono 3 milioni di donne solo in Italia e 178 milioni nel mondo e, da otto anni, l’ultimo sabato del mese nelle principali capitali mondiali viene organizzata una marcia pacifica con lo scopo di rompere il silenzio attorno a questa malattia di cui si parla ancora troppo poco. L’Endometriosi è una malattia cronica, spesso progressiva, dove alcune cellule della mucosa uterina si impiantano al di fuori dell’utero in altri organi quali ovaie, tube, vagina, intestino, peritoneo, vengono stimolate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Anche quest’anno laper sensibilizzare l’opinione pubblica sull’si terrà attraverso un flash mob virtuale a causa della pandemia, ma non per questo sarà un avvenimento sotto tono. Come ho scritto più volte in questo blog, marzo è il mese della consapevolezza su una patologia di cui soffrono 3 milioni di donne solo in Italia e 178 milioni nel mondo e, da otto anni, l’ultimo sabato del mese nelle principali capitali mondiali viene organizzata unapacifica con lo scopo di rompere il silenzio attorno a questa malattia di cui si parla ancora troppo poco. L’è una malattia cronica, spesso progressiva, dove alcune cellule della mucosa uterina si impiantano al di fuori dell’utero in altri organi quali ovaie, tube, vagina, intestino, peritoneo, vengono stimolate ...

