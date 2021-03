Dayane Mello lancia un’altra stoccata a Rosalinda e Zenga VIDEO

(Di mercoledì 24 marzo 2021) LadiIeri è andata in onda sul webpuntata di Casa Chi dedicata (seppur in minima parte) all’Isola dei Famosi. Ospite della trasmissione online è stata, protagonista indiscussa dell’ultimo Grande Fratello Vip. Tra i tanti temi affrontati, ovviamente non è mancata una domanda sulla sua amicaCannavò L'articolo proviene da Novella 2000.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, lo sfregio diPubblicato il 24 - 03 - 2021 alle ore 08:43. Ultima modifica il 24 - 03 - 2021 alle ore 08:43 /All'interno della Casa del GF Vip, qualcuno l'ha amata, qualcun'altro invece odiata, perché è così, i mezzi termini per descriverenon sono per niente appropriati. A lei va riconosciuta la peculiarità, non sempre appropriata al contesto e non sempre apprezzata dall'interlocutore, di non avere peli sulla lingua. Ed è ...Dayane Mello si è scagliata contro Rosalinda Cannavò durante l'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso di Barbara d'Urso.Continua il tira e molla tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: la prima si dice non convita del loro rapporto. Ma i messaggi continuano a esserci ...