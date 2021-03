Berlusconi in ospedale, ricoverato per problemi di salute: come sta ora (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il leder di Forza Italia si trova ricoverato in ospedale per alcuni problemi. Fonti del suo partito fanno sapere che non si tratta di nulla di grave L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il leder di Forza Italia si trovainper alcuni. Fonti del suo partito fanno sapere che non si tratta di nulla di grave L'articolo proviene da Gossip e Tv.

