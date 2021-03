Anticipazioni Una Vita, Puntate dal 29 marzo al 4 aprile 2021: Genoveva è Incinta! (Di mercoledì 24 marzo 2021) Anticipazioni Una Vita, trama Puntate dal 29 marzo al 4 aprile 2021: Genoveva confessa a Felipe di essere probabilmente incinta, e l’avvocato resta sconvolto. Intanto tra Maite e Camino c’è sempre più intimità… I colpi di scena ad Una Vita non mancano mai ed anche nella settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021, un personaggio farà una rivelazione veramente inaspettata e fondamentale per la trama. Si tratta di Genoveva, che aspetta un bambino da Felipe. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una Vita: dove eravamo rimasti Maite si accorge che Felicia è sempre più esasperata per le lezioni di pittura che prende Camino. Così ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 24 marzo 2021)Una, tramadal 29al 4confessa a Felipe di essere probabilmente incinta, e l’avvocato resta sconvolto. Intanto tra Maite e Camino c’è sempre più intimità… I colpi di scena ad Unanon mancano mai ed anche nella settimana dal 29al 4, un personaggio farà una rivelazione veramente inaspettata e fondamentale per la trama. Si tratta di, che aspetta un bambino da Felipe. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una: dove eravamo rimasti Maite si accorge che Felicia è sempre più esasperata per le lezioni di pittura che prende Camino. Così ...

Advertising

pairsonnalitesF : Una vita, anticipazioni Spagna: Maite e Camino si abbandonano alla passione: ... dando il via ad una relazione omos… - AnnaMar27545258 : RT @Aleb34358667: Ma se escono le anticipazioni è una serie ?!?!? Quanto è bella la spontaneità che ahimè non sempre si manifesta. https:… - zazoomblog : Una vita anticipazioni: una nuova trappola per Ursula come andrà a finire? - #anticipazioni: #nuova #trappola - AzzurraSharon : RT @btshouse_ita: I @BTS_twt a You Quiz On The Block il 24/03 ore 12.40????-Anticipazioni?? ????Non ho detto a nessuno di proposito che oggi st… - infoitcultura : Una Vita, anticipazioni 24 marzo: una decisione drastica -