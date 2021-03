Via Condotti, al via il set di House of Gucci: ciak per Al Pacino e Lady Gaga (Di martedì 23 marzo 2021) Roma si trasforma ancora una volta in un set. E questa volta sotto i riflettori ci sono Al Pacino e Lady Gaga. Il premio Oscar e la cantante attrice - reduce dall'esecuzione dell'inno nazionale ... Leggi su leggo (Di martedì 23 marzo 2021) Roma si trasforma ancora una volta in un set. E questa volta sotto i riflettori ci sono Al. Il premio Oscar e la cantante attrice - reduce dall'esecuzione dell'inno nazionale ...

Advertising

Corriere : Lady Gaga e Al Pacino in via Condotti: il set di «House of Gucci» si sposta a Roma - infoitcultura : House of Gucci torna a Roma, Lady Gaga e Al Pacino in via Condotti - infoitcultura : Lady Gaga e Al Pacino in via Condotti: il set di «House of Gucci» si sposta a Roma - mddeadpooldr : @NayeZatarain Via Condotti? - raffaellasalato : RT @Corriere: Lady Gaga e Al Pacino in via Condotti: il set di «House of Gucci» si sposta a Roma -