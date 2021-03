Team di esperti dell’Ema in Russia entro il 10 aprile controlleranno i test del vaccino anti-covid Sputnik V (Di martedì 23 marzo 2021) Discussi nella mattinata a Mosca – nel corso della videoconferenza internazionale sull’evoluzione della pandemia – gli argomenti “Sputnik V in Europa: prospettive per la produzione e l’applicazione del vaccino russo” Raffaele Panico La distribuzione del farmaco russo contro il covid-19 all’estero, le prospettive per la produzione dello Sputnik V in Italia, la situazione epidemiologica nel Paese e le esigenze del sistema sanitario italiano nella vaccinazione di massa della popolazione, nonché la probabilità dell’introduzione dei passaporti per le vaccinazioni nell’Unione europea sono stati i temi trattati. All’incontro erano presenti il direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) Vladimir Primak, i copresidenti del Forum di dialogo russo-italiano Ernesto Ferlenghi e Vladimir Dmitriev, Ambasciatore ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 marzo 2021) Discussi nella mattinata a Mosca – nel corso della videoconferenza internazionale sull’evoluzione della pandemia – gli argomenti “V in Europa: prospettive per la produzione e l’applicazione delrusso” Raffaele Panico La distribuzione del farmaco russo contro il-19 all’estero, le prospettive per la produzione delloV in Italia, la situazione epidemiologica nel Paese e le esigenze del sistema sanitario italiano nella vaccinazione di massa della popolazione, nonché la probabilità dell’introduzione dei passaporti per le vaccinazioni nell’Unione europea sono stati i temi trattati. All’incontro erano presenti il direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) Vladimir Primak, i copresidenti del Forum di dialogo russo-italiano Ernesto Ferlenghi e Vladimir Dmitriev, Ambasciatore ...

