Sud, Bardi: “Servono strumenti, concretezza e un nuovo slancio” (Di martedì 23 marzo 2021) POTENZA – “Se dopo 70 anni di intervento pubblico, il Pil pro capite al Sud è tornato come quello ai primi anni del dopo guerra, vuol dire che c’è bisogno di nuovo slancio, rigore, strumenti e concretezza”. Lo ha detto oggi il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo a “Sud – Progetti per ripartire”, l’iniziativa di ascolto e confronto promossa dalla ministra Mara Carfagna. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) POTENZA – “Se dopo 70 anni di intervento pubblico, il Pil pro capite al Sud è tornato come quello ai primi anni del dopo guerra, vuol dire che c’è bisogno di nuovo slancio, rigore, strumenti e concretezza”. Lo ha detto oggi il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo a “Sud – Progetti per ripartire”, l’iniziativa di ascolto e confronto promossa dalla ministra Mara Carfagna.

Advertising

SSaponelli : RT @AmbrosinoSalva3: Il Recovery Fund ed il conseguente recovery Plan, andrà totalmente al nord Italia, per una ragione semplice, troverà l… - AmbrosinoSalva3 : Il Recovery Fund ed il conseguente recovery Plan, andrà totalmente al nord Italia, per una ragione semplice, trover… - AnsaBasilicata : Vaccini: Bardi, la Basilicata nel Sud meglio di tutti. Il governatore lucano, 'non mi accontento, dobbiamo fare di… - Trmtv : Vaccini: Bardi, la Basilicata nel Sud meglio di tutti Il governatore lucano, “non mi accontento, dobbiamo fare di p - italianewssport : RT @mara_carfagna: Sviluppo del #Sud, e della Basilicata in particolare, Piano nazionale di ripresa e resilienza, programmazione dei fondi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sud Bardi MATERA: Manifesto d'Amore per un Mondo Migliore al G20 di Matera 'Care ragazze e ragazzi - ha dichiarato il presidente Bardi - sono contento di portare il saluto ... il sud e la nostra cara Basilicata. Questo evento, con i Programmi la 'Basilicata in Marcia per la ...

Bardi su G20 a Matera, investire sul lavoro e sui giovani 'Care ragazze e ragazzi - ha dichiarato il presidente Bardi - sono contento di portare il saluto ... il sud e la nostra cara Basilicata. Questo evento, con i Programmi la 'Basilicata in Marcia per la ...

Vaccini: Bardi, la Basilicata nel Sud meglio di tutti Agenzia ANSA Sud, progetti per ripartire: dal Governo la “due giorni” di ascolto dei territori I lavori si concentreranno martedì 23 e mercoledì 24 marzo e vedono la partecipazione, tra gli altri, dei governatori delle regioni meridionali, del presidente di ANCI e Upi e dei ministri Carfagna (S ...

Tursi, Episcopia e Teana zona rossa POTENZA – Sono Episcopia, Francavilla in Sinni, Teana e Tursi i comuni per cui il governatore Vito Bardi ha disposto 7 giorni di restrizioni da zona rossa, a partire da questa mattina.Il verdetto è ar ...

'Care ragazze e ragazzi - ha dichiarato il presidente- sono contento di portare il saluto ... ile la nostra cara Basilicata. Questo evento, con i Programmi la 'Basilicata in Marcia per la ...'Care ragazze e ragazzi - ha dichiarato il presidente- sono contento di portare il saluto ... ile la nostra cara Basilicata. Questo evento, con i Programmi la 'Basilicata in Marcia per la ...I lavori si concentreranno martedì 23 e mercoledì 24 marzo e vedono la partecipazione, tra gli altri, dei governatori delle regioni meridionali, del presidente di ANCI e Upi e dei ministri Carfagna (S ...POTENZA – Sono Episcopia, Francavilla in Sinni, Teana e Tursi i comuni per cui il governatore Vito Bardi ha disposto 7 giorni di restrizioni da zona rossa, a partire da questa mattina.Il verdetto è ar ...