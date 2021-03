Per gli amanti di PlayStation 2 ci sono circa 1 TB di giochi da poter scaricare online (Di martedì 23 marzo 2021) Oltre 860 GB di demo e prototipi di giochi per PlayStation 2 sono stati pubblicati online pronti da scaricare. Si tratta di prototipi e demo di giochi PlayStation 2 I giochi sono stati pubblicati da un gruppo che lavora per preservare i videogiochi: “È solo l’inizio”. In totale, si parla di oltre 860 GB di dati compressi e scaricabili gratuitamente. Il gruppo, chiamato The Hidden Palace, ha spiegato di aver ricevuto da un singolo donatore – che ha effettuato manualmente i backup di tutto il materiale in suo possesso – “prototipi di giochi, asset di pre-produzione e materiale d’archivio che attraversa molteplici generazioni di console“. Nel 2008 il gruppo aveva già pubblicato del ... Leggi su helpmetech (Di martedì 23 marzo 2021) Oltre 860 GB di demo e prototipi diperstati pubblicatipronti da. Si tratta di prototipi e demo di2 Istati pubblicati da un gruppo che lavora per preservare i video: “È solo l’inizio”. In totale, si parla di oltre 860 GB di dati compressi e scaricabili gratuitamente. Il gruppo, chiamato The Hidden Palace, ha spiegato di aver ricevuto da un singolo donatore – che ha effettuato manualmente i backup di tutto il materiale in suo possesso – “prototipi di, asset di pre-produzione e materiale d’archivio che attraversa molteplici generazioni di console“. Nel 2008 il gruppo aveva già pubblicato del ...

Pontifex_it : Quante volte, indaffarati o indifferenti, abbiamo detto: “Signore, verrò da Te dopo… Oggi non posso, ma domani comi… - pfmajorino : Lo scorso anno in tanti abbiamo raccolto centomila firme per dire #commissariatelaLombardia organizzato manifestazi… - RaiRadio2 : È la Giornata mondiale dell’Acqua! Chi ritwitta avrà acqua azzurra acqua chiara per noi e per tutti gli esseri viv… - enricodelucchi : RT @ARPAFVG: Ben 58 amministrazioni locali del #FVG @regioneFVGit partecipano al seminario on line @ARPAFVG per capire cosa sono gli #odori… - pinino_star : RT @anselmoitriago1: quando lo hanno spento.. gli hanno tolto la luce negli occhi e la voglia di vivere - quando hanno trasformato un uomo… -