Meghan e Harry rivelazione bomba: qualcosa di grave in arrivo per William e la Regina? (Di martedì 23 marzo 2021) Harry e Meghan – Solonotizie24Il terremoto Meghan Markle continua ancora nei confronti della famiglia reale? A quanto pare qualcosa di grave potrebbe imbattersi proprio sulla Regina Elisabetta e il Principe William. Gli ex Duchi di Sussex potrebbero aver in mente un nuovo ‘attacco’ ai Windsor. L’intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey ha creato un grandissimo clamore mediatico per via di un retroscena inedito riguardante la vita a corte al quale non si assisteva appunto dai tempi di Lady Diana quando negli anni 90’ raccontò il difficile matrimonio con il Principe Harry. Le confessioni rilasciate dagli ex Duchi di Sussex però non si limitano a quelle che il mondo ha avuto modo di ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 marzo 2021)– Solonotizie24Il terremotoMarkle continua ancora nei confronti della famiglia reale? A quanto paredipotrebbe imbattersi proprio sullaElisabetta e il Principe. Gli ex Duchi di Sussex potrebbero aver in mente un nuovo ‘attacco’ ai Windsor. L’intervista rilasciata daa Oprah Winfrey ha creato un grandissimo clamore mediatico per via di un retroscena inedito riguardante la vita a corte al quale non si assisteva appunto dai tempi di Lady Diana quando negli anni 90’ raccontò il difficile matrimonio con il Principe. Le confessioni rilasciate dagli ex Duchi di Sussex però non si limitano a quelle che il mondo ha avuto modo di ...

Advertising

streetnamex : Neste momento, temos Dayane que conhece Prince Harry e Meghan, Dayane com uma foto junto ao Prince Harry e Dayane p… - escopata84 : E in che senso Dayane conosce Harry e Meghan e Oprah Winfrey? Ma che vi bevete la notte? ?? #mellos - zazoomblog : Meghan Markle e il principe Harry la direttrice della fondazione Archewell lascia il posto di lavoro dopo un anno -… - XL0G4N : Ho appena terminato The Crown e io sono sinceramente sconvolta da tutto ciò che ho scoperto sulla Royal family per… - infoitcultura : Risposta ad Harry e Meghan: arriva il responsabile -