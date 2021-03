Le migliori app per pianificare la giornata (Di martedì 23 marzo 2021) Quante volte ti sarà capitato di arrivare alla fine della giornata e avere ancora un sacco di cose da fare?! Ogni tanto, complici le giornate frenetiche e indaffarate, pare di non riuscire mai ad avere abbastanza tempo a disposizione per finire tutte le cose e gli impegni che avevi segnato in agenda. Come se il tempo fosse sempre troppo poco! Ma ti sei mai fermato a riflettere sul “come impieghi veramente il tuo tempo”? Spesso non ce ne si accorge, ma ci sono attività quotidiane – come i social network scrollati di continuo – che rallentano la nostra attività quotidiana, facendoci procrastinare tutto quello che realmente dovremmo fare! Una soluzione per organizzare tutti i nostri impegni e cercare di portarli a termine entro sera c’è, e ci è gentilmente e spesso gratuitamente offerta dalla tecnologia: le app per organizzare la giornata. Con l’aiuto di ... Leggi su dilei (Di martedì 23 marzo 2021) Quante volte ti sarà capitato di arrivare alla fine dellae avere ancora un sacco di cose da fare?! Ogni tanto, complici le giornate frenetiche e indaffarate, pare di non riuscire mai ad avere abbastanza tempo a disposizione per finire tutte le cose e gli impegni che avevi segnato in agenda. Come se il tempo fosse sempre troppo poco! Ma ti sei mai fermato a riflettere sul “come impieghi veramente il tuo tempo”? Spesso non ce ne si accorge, ma ci sono attività quotidiane – come i social network scrollati di continuo – che rallentano la nostra attività quotidiana, facendoci procrastinare tutto quello che realmente dovremmo fare! Una soluzione per organizzare tutti i nostri impegni e cercare di portarli a termine entro sera c’è, e ci è gentilmente e spesso gratuitamente offerta dalla tecnologia: le app per organizzare la. Con l’aiuto di ...

Advertising

fainformazione : STAGIONE CICLISTICA – le migliori app per Android Pronti per una nuova ed entusiasmante stagione ciclistica? Tou… - fainfosport : STAGIONE CICLISTICA – le migliori app per Android Pronti per una nuova ed entusiasmante stagione ciclistica? Tou… - XANTARMOB : STAGIONE CICLISTICA - le migliori app per Android - nalandaedizioni : Negli ultimi anni sono proliferati corsi, classi, app per pratiche spirituali come #yoga e #meditazione... ma perch… - sweetvangelz : quanto faccio ridere io che ho un applicazione per valutare i cibi migliori che ho a casa quando poi mi mangio le g… -